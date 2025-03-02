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Сотрудники ГАИ СО задержали пьяного водителя, который столкнулся с другим автомобилем, выехав на полосу встречного движения дороги.
В Приволжском районе в суд направлено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД
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В Приволжском районе в суд направлено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД

2 марта 2025 15:13
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Сотрудники ГАИ СО задержали пьяного водителя, который столкнулся с другим автомобилем, выехав на полосу встречного движения дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя, который допустил столкновение с другим автомобилем, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

В декабре прошлого года инспекторам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району, находящимся на маршруте патрулирования в селе Обшаровка, из дежурной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц.

Госавтоинспекторы, получив информацию об аварии, прибыли на место происшествия.

Во время общения с водителем автомобиля ВАЗ-212140, который допустил столкновение с другим автомобилем, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, полицейские выявили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, невнятную речь и нарушение координации движений. Полицейские отстранили мужчину 1990 года рождения от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, а его автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что в июле 2023 года в отношении задержанного судом вынесено решение по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), и назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

Мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно нарушил закон.

Сотрудниками полиции в отношении мужчины собраны административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), и переданы в суд.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении нарушителя, направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   ГАИ СО

Теги: Уголовное дело

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