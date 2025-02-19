В Приволжье предстанет перед судом пьяный водитель

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Находясь на маршруте патрулирования в районном центре, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району остановили для проверки автомобиль Chevrolet Niva, под управлением местного жителя, который двигался по неровной траектории.

Во время общения с водителем, - 46-летним мужчиной, полицейские выявили у него явные признаки алкогольного опьянения, отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции выяснили, что в январе 2023 года в отношении задержанного уже вынесено постановление за управление автомобилем в состоянии опьянения и назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно нарушил закон.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения). В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.