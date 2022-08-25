В Поволжье легкомоторный самолет рухнул в реку после неудачного маневра с касанием воды

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В кабине находились два человека. Их спасли очевидцы, подняв на борт лодки.

Самолет-амфибия Че-24А1 выполнял учебно-тренировочный полет в Татарстане вечером 24 августа. Но в какой-то момент пилоту не удалось удержать его в воздухе - и тот неудачно приводнился в Мензелинском районе.



По предварительным данным, 55-летний пилот с пассажиром на борту начал упражнение "конвектор": самолет должен был коснуться воды и вновь набрать высоту. Но помешало шасси, которое вовремя не убрали. Эта ошибка и привела к крушению.



Людям удалось выбраться из кабины. Их подняли на борт легкомоторной лодки, проходившей мимо, сообщает центральное МСУТ СКР. Следователи начали проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП, пишет Сова.

Фото: центральное МСУТ СКР