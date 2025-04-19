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В поселке Ленинский Красноармейского района при столкновении ВАЗ-2110 с  мопедом погиб мужчина

19 апреля 2025 16:48
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Пассажир мопеда - мужчина 1983 года рождения скончался на месте происшествия. Водитель мопеда  - женщина 1985 года рождения госпитализирована.

Cегодня в Красноармейском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции О МВД России по Красноармейскому району  в п. Ленинский на пересечении ул. 26-го Партсъезда  и ул. Лесной произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 с  мопедом SUPER.

Пассажир мопеда - мужчина 1983 года рождения скончался на месте происшествия. Водитель мопеда  - женщина 1985 года рождения госпитализирована. 

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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