В поселке Ленинский Красноармейского района при столкновении ВАЗ-2110 с  мопедом погиб мужчина

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Cегодня в Красноармейском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции О МВД России по Красноармейскому району в п. Ленинский на пересечении ул. 26-го Партсъезда и ул. Лесной произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 с мопедом SUPER.

Пассажир мопеда - мужчина 1983 года рождения скончался на месте происшествия. Водитель мопеда - женщина 1985 года рождения госпитализирована.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО