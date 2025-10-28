В поселке Зольное нарушено электроснабжение 

106

Сегодня поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения в н.п. Зольное г.о. Жигулевск.

На время проведения работ без электроснабжения остались потребители 56 многоквартирных и 406 частных жилых домов, 4 социально-значимых объекта и 3 артезианские скважины.

Теплоснабжение потребителей не нарушено.

Нарушено холодное водоснабжение потребителей. Организован подвоз воды 1 бойлером.

На месте работают 2 бригады в количестве 6 человек, 2 ед. техники.

Всего привлечены 8 человек и 3 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека и 1 ед. техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей 21.00 28.10.2025.

