Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта

На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание «Фонтанка».

Трагедия произошла на Богословском кладбище. Как сообщают СМИ, россиянка являлась преданной поклонницей музыканта — она прибыла на кладбище в сопровождении двух знакомых.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено.

Уточняется, что спутники фанатки Цоя на данный момент находятся в отделении полиции для выяснения обстоятельств трагедии.