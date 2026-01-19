Я нашел ошибку
Главные новости:
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары

126
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.

По результатам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году 24 социально ориентированных некоммерческих организации из Самары стали победителями – суммарно на реализацию своих проектов им выделено более 80 млн рублей. Итоги были подведены на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Наибольшее число проектов-победителей представлено в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В их числе – проект «Крылья Мечты – футбол на электроколясках», разработанный одноименной автономной некоммерческой организацией. Грант позволит закупить специализированные спортивные электроколяски и организовать системные тренировки. Как отмечают авторы проекта, это уже пятый проект, поддержанный Фондом президентских грантов.

АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» в рамках этого же грантового направления реализует проект «Первая помощь с нами». На средства гранта будет создан доступный для волонтеров кабинет обучения первой помощи, базирующийся в Самаре, также будут организованы выездные занятия по обучению навыкам оказания первой помощи.

По три проекта стали победителями в направлениях «Охрана окружающей среды и защита животных», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и «Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения», четыре проекта – в направлении «Поддержка семьи, материнства и детства», два – «Сохранение исторической памяти». По одному проекту – в направлениях «Защита прав и свобод» и «Развитие институтов гражданского общества». Отметим, что более 9,5 млн рублей благодаря победе в грантовом конкурсе будет направлено на развитие всероссийского движения «Том Сойер Фест», объединяющего более 80 городов.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
19 января 2026, 17:26
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев. Общество
31
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
19 января 2026, 17:19
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека. Общество
76
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
19 января 2026, 16:58
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы. Экономика
83
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
205
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
215
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
222
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
381
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
526
Весь список