Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары

По результатам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году 24 социально ориентированных некоммерческих организации из Самары стали победителями – суммарно на реализацию своих проектов им выделено более 80 млн рублей. Итоги были подведены на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.



Наибольшее число проектов-победителей представлено в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В их числе – проект «Крылья Мечты – футбол на электроколясках», разработанный одноименной автономной некоммерческой организацией. Грант позволит закупить специализированные спортивные электроколяски и организовать системные тренировки. Как отмечают авторы проекта, это уже пятый проект, поддержанный Фондом президентских грантов.



АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» в рамках этого же грантового направления реализует проект «Первая помощь с нами». На средства гранта будет создан доступный для волонтеров кабинет обучения первой помощи, базирующийся в Самаре, также будут организованы выездные занятия по обучению навыкам оказания первой помощи.



По три проекта стали победителями в направлениях «Охрана окружающей среды и защита животных», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и «Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения», четыре проекта – в направлении «Поддержка семьи, материнства и детства», два – «Сохранение исторической памяти». По одному проекту – в направлениях «Защита прав и свобод» и «Развитие институтов гражданского общества». Отметим, что более 9,5 млн рублей благодаря победе в грантовом конкурсе будет направлено на развитие всероссийского движения «Том Сойер Фест», объединяющего более 80 городов.

Фото: пресс-служба администрации Самары