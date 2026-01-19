За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров

Об оперативной обстановке в регионе за неделю

С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.

12 января в н.п. Сергиевск в результате пожара в частном жилом доме погиб мужчина 1975 г.р.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

13 января в Промышленном районе Самары в результате пожара в квартире многоквартирного дома погиб мужчина 1949 г.р.

Предварительная причина пожара –неосторожное обращение с огнем при курении.

В этот же день в н.п. Екатериновка м.р. Безенчукский в результате пожара в частном жилом доме погиб мужчина 1942 г.р.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

14 января в СНТ в г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский произошел пожар в бытовом строении, в результате которого погиб мужчина 1973 г.р.

Предварительная причина пожара –аварийный режим работы электрооборудования.

17 января в н.п. Антипкино м.р. Кошкинский горел частный жилой дом.

В результате пожара погиб мужчина 1958 г.р.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

На водных объектах области происшествий не произошло.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 15 раз.

Произошло 2 случая отравления угарным газом в Сергиевском районе. Погибших нет, пострадали 4 человека, 2 из которых (мужчина 1938 г.р. и женщина 1942 г.р.) были госпитализированы, еще 2 человека (мужчина 1977 г.р. и женщина 1973 г.р.) направлены на амбулаторное лечение.

Предварительные причины происшествий - нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО