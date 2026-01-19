Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях

17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
В дисциплине «дистанция лыжная - связка» победителями и призерами чемпионата стали:
Павел Колесов, Сергей Кудряшов
Илья Товкач, Александр Губанов
Влад Шапаренко, Денис Шапаренко
Евгения Тимшина, Екатерина Шмалько
Алёна Пойлова, Елизавета Попова
Виктория Калиновская, Арина Жук
Во второй соревновательный день в дисциплине «дистанция - лыжная» лучшие результаты показали:
Илья Товкач
Павел Колесов
Кирилл Тютюньков
Евгения Тимшина
Арина Жук
Елизавета Попова
Фото: Спортивный туризм в Самарской области/Самарский спорт