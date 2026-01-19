Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях

17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.

В дисциплине «дистанция лыжная - связка» победителями и призерами чемпионата стали:

Павел Колесов, Сергей Кудряшов

Илья Товкач, Александр Губанов

Влад Шапаренко, Денис Шапаренко

Евгения Тимшина, Екатерина Шмалько

Алёна Пойлова, Елизавета Попова

Виктория Калиновская, Арина Жук

Во второй соревновательный день в дисциплине «дистанция - лыжная» лучшие результаты показали:

Илья Товкач

Павел Колесов

Кирилл Тютюньков

Евгения Тимшина

Арина Жук

Елизавета Попова

Фото: Спортивный туризм в Самарской области/Самарский спорт