В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта

В 2026 году в и стартует масштабное внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта.



Координировать работу будут четыре профильных министерства. Цель — повысить эффективность организаций через рост производительности труда и отраслевые показатели.



Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.



Параллельно продолжится работа в несырьевых отраслях:

В 2026 году будет запущено 26 новых проектов на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма.

Общее число проектов с начала программы достигнет 226.

Обучение пройдут 336 специалистов.

Фото: департамент информационной политики Самарской области