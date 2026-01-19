Я нашел ошибку
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта

83
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.

В 2026 году в и стартует масштабное внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Координировать работу будут четыре профильных министерства. Цель — повысить эффективность организаций через рост производительности труда и отраслевые показатели.

Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.

Параллельно продолжится работа в несырьевых отраслях: 

В 2026 году будет запущено 26 новых проектов на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма.
 Общее число проектов с начала программы достигнет 226.
 Обучение пройдут 336 специалистов.

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

