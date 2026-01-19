В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта

В 2026 году в и стартует масштабное внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Координировать работу будут четыре профильных министерства. Цель — повысить эффективность организаций через рост производительности труда и отраслевые показатели.
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
Параллельно продолжится работа в несырьевых отраслях:
В 2026 году будет запущено 26 новых проектов на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма.
Общее число проектов с начала программы достигнет 226.
Обучение пройдут 336 специалистов.
