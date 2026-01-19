По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта

В Самаре с 6:00 20 января до 23:59 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев. Это связано со строительством участка теплотрассы для подключения нового объекта.



На период действия ограничений будет скорректирована схема движения общественного транспорта. Так, автобусы №№ 4 и 22 будут следовать в объезд по Московскому шоссе, троллейбусы №№ 4 и 15 – по Московскому шоссе и ул. Коммунистической.



Более подробно с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложении.