В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность

22 января в 14:00 в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, 3) состоится консультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.



Особое внимание будет уделено изменениям, расширяющим меры господдержки и вступившим в силу с 1 января 2026 года. Одно из ключевых нововведений – социальный контракт с ветеранами СВО.



Спикер – начальник отдела продвижения проектов Самарского бизнес-инкубатора Анжелика Алтухова.



Регистрация на консультацию доступна по ссылке clck.ru/3RGB4P или телефону 8-905-303-57-77. Там же можно задать интересующие вопросы. Участие в консультации бесплатное.

Фото: пресс-служба администрации Самары