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В поселке Курумоч на автодороге столкнулись автомобили «Калина» и «Скания»

2 августа 2021 21:55
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Погиб один из водителей.

 

2 августа в поселке Курумоч Волжского района на автодороге столкнулись автомобили «Калина» и «Скания».

Водитель отечественного автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью.  

"К месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех спасателей. По прибытию на место ДТП спасатели отключили аккумуляторную батарею аварийного автомобиля,  затем, с помощью гидравлического АСИ деблокировали тело водителя отечественного автомобиля", - рассказали в пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

 

Теги: Курумоч смертельное ДТП

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