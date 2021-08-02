В поселке Курумоч на автодороге столкнулись автомобили «Калина» и «Скания»

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2 августа в поселке Курумоч Волжского района на автодороге столкнулись автомобили «Калина» и «Скания».

Водитель отечественного автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью.

"К месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех спасателей. По прибытию на место ДТП спасатели отключили аккумуляторную батарею аварийного автомобиля, затем, с помощью гидравлического АСИ деблокировали тело водителя отечественного автомобиля", - рассказали в пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО