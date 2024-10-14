В пользу работника спортклуба Тольятти судебные приставы взыскали зарплату в 300 тысяч

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В пользу работника одного из спортивных клубов судебные приставы взыскали заработную плату, не полученную им в результате вынужденных прогулов.

Суд обязал директора одного из спортивных клубов в г. Тольятти восстановить на работе бывшего заместителя и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула. Исполнительный лист о взыскании с организации 314 тысяч рублей поступил в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Сотрудники Службы возбудили в отношении должника соответствующее исполнительное производство. В рамках него на принадлежащий организации объект недвижимости был наложен арест. Возможность лишиться имущества побудила должника полностью погасить долг по заработной плате.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.