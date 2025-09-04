В Похвистневском районе мужчина погиб в ДТП

140

3 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, погиб - 1.

В Похвистневском районе в 13-00 час. на 17,15 км а/д «Похвистнево - Сосновка» 62-летний мужчина, стаж управления транспортными средствами которого составлял 27 лет, управляя автомобилем Scania, двигался со стороны города Похвистнево в направлении села Сосновка. При движении задним ходом потерял контроль над рулевым управлением и допустил съезд в кювет. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.