Главные новости:
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Похвистневском районе мужчина погиб в ДТП

4 сентября 2025 13:14
140
3 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, погиб - 1.

В Похвистневском районе в 13-00 час. на 17,15 км а/д «Похвистнево - Сосновка» 62-летний мужчина, стаж управления транспортными средствами которого составлял 27 лет, управляя автомобилем Scania, двигался со стороны города Похвистнево в направлении села Сосновка. При движении задним ходом потерял контроль над рулевым управлением и допустил съезд в кювет. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Теги: ДТП

Новости по теме
03 сентября 2025, 13:58
В Самаре в ДТП в Куйбышевском районе пострадали два человека
2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9 человек.  Происшествия
702
02 сентября 2025, 13:10
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
Несовершеннолетний госпитализирован. Происшествия
407
02 сентября 2025, 11:45
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Серьезную обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителей приводят к происшествиям с пассажирскими поездами. Транспорт
387
В центре внимания
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
183
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
416
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
470
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
489
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
393
