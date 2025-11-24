Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
В Похвистневском районе автомобиль Renault Symbol съехал в кювет и перевернулся

24 ноября 2025 19:12
158
К сожалению, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Сегодня в 15:39 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно - транспортном происшествии на автодороге Похвистнево – Нижнеаверкино.

Оперативно к месту происшествия были направлены дежурный караул, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что водитель автомобиля Renault Symbol допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

К сожалению, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Специалисты в ходе аварийно-спасательных работ стабилизировали автомобиль, отключили аккумуляторную батарею и деблокировали пострадавших.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

