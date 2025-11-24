В Похвистневском районе автомобиль Renault Symbol съехал в кювет и перевернулся

158

Сегодня в 15:39 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно - транспортном происшествии на автодороге Похвистнево – Нижнеаверкино.

Оперативно к месту происшествия были направлены дежурный караул, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что водитель автомобиля Renault Symbol допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

К сожалению, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Специалисты в ходе аварийно-спасательных работ стабилизировали автомобиль, отключили аккумуляторную батарею и деблокировали пострадавших.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"