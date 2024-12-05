В Похвистневском районе в кювет перевернулась машина, пострадал водитель

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Сегодня в 10:51 на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Старопохвистнево – Исаково. Оперативно к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35 в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.



По прибытии было установлено, что водитель автомобиля LADA Kalina не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключили системы электропитания транспортного средства.

В результате ДТП пострадал водитель. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"