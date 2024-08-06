в Похвистневском районе произошли 2 ДТП с разницей в 3 минуты

113

5 августа на 31 километре автодороги Похвистнево – Октябрьский произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 16:39 сообщили диспетчеру пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля Lada Vesta. В результате ДТП пострадали 3 человека. Госпитализированы. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи и стабилизацию транспортного средства.



В 16:42 диспетчеру того же Отряда поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 8 километре автодороги Савруха - Мочалеевка. По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля Skoda Fabia. В результате ДТП пострадал водитель. Госпитализирован. В ходе аварийно-спасательных работ наши пожарные-спасатели отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали транспортное средство.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"