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В Похвистневском районе на трассе загорелся грузовик

11 апреля 2024 11:56
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В Похвистневском районе на трассе загорелся грузовик

10 апреля в 19 часов 29 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту вызова были направлены два дежурных караула пожарно – спасательных частей №№ 102 и 155 в количестве семи человек на двух пожарных автомобилях. По прибытии было установлено, что на 151 километре автодороги Самара – Бугуруслан произошло возгорание грузового автомобиля БАРС – 80. На тушение пожара были поданы два ствола «Б». Пострадавших и погибших нет. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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