В Похвистневском районе на 157 км автодороги «Самара-Бугуруслан» столкнулись ВАЗ2115 и КАМАЗ

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Похвистневском районе 2 ноября, в 13:45, на 157 км автодороги «Самара-Бугуруслан» 62-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ2115 двигался со стороны Похвистнево, в сторону Бугуруслана.

В пути следования на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с КАМАЗ под управлением 42-летнего мужчины.

Водитель легкового автомобиля с места ДТП госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО