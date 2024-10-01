В Похвистневском районе горел дом на 85 кв. метрах

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Вечером 30 сентября поступила информация о пожаре - в поселке Скородумовка горит дом. Оперативно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей №№ 102 и 155 Отряда № 35. Прибыв к месту вызова, они установили, что горит частный дом на площади 85 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на большую площадь. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 3 ствола «Б». В 20:45 пожар был локализован, в 20:55 объявлена ликвидация открытого горения, а в 0:05 - ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет. Причины двух пожаров устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"