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В Похвистнево горел дом на площади 60 квадратных метров

21 октября 2024 14:01
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в Похвистнево горел дом на площади 60 квадратных метров

Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 совместно с добровольной пожарной командой ликвидировали пожар.

19 октября в 7:21 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на улице Мичурина горит дом. 

По прибытии пожарных расчетов было установлено, что горит частный жилой дом на площади 60 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на соседние строения. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение пожара было подано 2 ствола «Б» и 1 ствол «А». В 7:35 пожар был локализован. в 7:45 объявлена ликвидация открытого горения, в 10:03 - ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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