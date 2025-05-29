В подсобном помещении, расположенном около многоквартирного жилого дома в Красноярском районе, при пожаре погибли двое детей

91

Сегодня вечером в подсобном помещении, расположенном около многоквартирного жилого дома в Красноярском районе, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.



По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин пожара и всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО