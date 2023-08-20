В подмосковном Подольске на складе Ozon тушат пожар

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Склад Ozon загорелся в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска. Об этом 20 августа сообщил источник «Известий».

Пожар произошел в здании возле СНТ «Березка-1». Ему присвоен второй уровень сложности. На месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения.

Позднее в МЧС «Известиям» подтвердили, что пожар произошел на складе Ozon. Горит 6-этажное здание. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из под кровли. Проведена эвакуация сотрудников.

Площадь пожара на данный момент составляет 375 кв.м, горит продукция в коробках на стеллажах. К тушению привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека, 16 единиц техники.