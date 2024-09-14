Я нашел ошибку
Главные новости:
В аварии пострадали два человека, их медики забрали в больницу.
В Пестравском районе Haval раздавил "семерку"
Возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
В Россию вернулись 103 военных, захваченных в плен в Курской области
Ранее она возглавляла комитет Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.
Подписано постановление о наделении полномочиями сенатора от Самарской области Марины Сидухиной
Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра.
Открылся прием заявок на участие в окружном фестивале «Театральное Приволжье»
В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком».
«Крылья Советов» в Казани обыграли «Рубин» - 2:0
И где жители региона могут пройти специальные курсы.
Сергей Скворок рассказывает что такое первая помощь, при каких ситуациях она оказывается
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С.
15 сентября в регионе местами кратковременный дождь, до +26°С
К участию допускаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников.
Самарцев приглашают на семейные соревнования по шахматам
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Пестравском районе Haval раздавил "семерку"

14 сентября 2024 21:55
81
В аварии пострадали два человека, их медики забрали в больницу.

Подробности аварии, произошедшей вечером в субботу, 14 сентября, рассказали в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, передает СОВА.

В Пестравском районе губернии столкнулись автомобиль Haval и ВАЗ-2107. Как видно на фото, внедорожник буквально раздавил отечественную легковушку.

На место происшествия прибыли пожарные-спасатели из ПСЧ № 125. Они зафиксировали транспортные средства, отключили аккумуляторные батареи и с помощью специнструментов помогли пострадавшим выбраться из искореженного автомобиля.

В аварии пострадали два человека, их медики забрали в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

 

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС/СОВА

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Железнодорожном районе Самары водитель сбил женщину
14 сентября 2024, 13:01
В Железнодорожном районе Самары водитель сбил женщину
В результате ДТП пешеход госпитализирована. Происшествия
315
В Тольятти в ДТП пострадал подросток-велосипедист
13 сентября 2024, 12:13
В Тольятти в ДТП пострадал подросток-велосипедист
12 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек.  Происшествия
425
В Самаре водитель, лишенный водительских прав сбил 75-летнюю женщину
12 сентября 2024, 09:46
В Самаре водитель, лишенный водительских прав сбил 75-летнюю женщину
Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Происшествия
510
В центре внимания
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
267
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
647
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
1132
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
13 сентября 2024  13:26
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
539
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
13 сентября 2024  12:49
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1589
Весь список