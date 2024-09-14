В Пестравском районе Haval раздавил "семерку"

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Подробности аварии, произошедшей вечером в субботу, 14 сентября, рассказали в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, передает СОВА.

В Пестравском районе губернии столкнулись автомобиль Haval и ВАЗ-2107. Как видно на фото, внедорожник буквально раздавил отечественную легковушку.

На место происшествия прибыли пожарные-спасатели из ПСЧ № 125. Они зафиксировали транспортные средства, отключили аккумуляторные батареи и с помощью специнструментов помогли пострадавшим выбраться из искореженного автомобиля.

В аварии пострадали два человека, их медики забрали в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС/СОВА