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В Пермском районе произошел крупный пожар на нефтебазе, расположенной в промышленной зоне возле деревни Осенцы. Площадь пожара составила 10 000 квадратных метров. Чтобы потушить огонь, пожарные работали на месте несколько часов, пишет URA.RU.

Возгорание и тушение

О том, что на нефтебазе произошел пожар, стало известно ранним утром. Сообщение о возгорание поступило в ГУ МЧС в 03:40 ночи. Тушением занимались 61 человек личного состава и 19 единиц техники. Прибыв на место, сотрудники увидели, что происходит горение емкостей с горючей жидкостью. В 06:38 пожар удалось локализовать, а в 10 утра он был полностью потушен. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Причины

Специалисты краевого управления МЧС продолжают работать на месте пожара после того, как огонь был потушен. Они заняты тем, что выясняют причины, по которым произошло возгорание. На данный момент основными версиями считаются неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Надзорные органы

К ситуации с пожаром подключились прокуроры Пермского района. Они инициировали проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности. Если сотрудники ведомства выявят нарушения, то они примут соответствующие меры реагирования.