В Отрадном вазовская легковушка сбила мотоциклиста

131

4 июня на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Отрадном в 11:50 час. возле дома 24 на улице Сабирзянова 67-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигаясь со стороны ул. Первомайской в направлении ул. Пионерской, при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 23-летнего мужчины, двигавшегося во встречном направлении в мотошлеме. С места ДТП госпитализирован мотоциклист.