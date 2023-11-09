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В Отрадном с водителя взыскана компенсация в пользу пострадавшего в ДТП ребенка

9 ноября 2023 11:41
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В Отрадном с водителя взыскана компенсация в пользу пострадавшего в ДТП ребенка

Судебные приставы Самарской области помогли супругам получить компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, чья дочь пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия.

Автолюбитель из г. Отрадного совершил наезд на движущегося на велосипеде ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила множественные травмы, следствием которых стало несколько перенесенных операций и дорогостоящее лечение. Родители девочки обратились в суд за взысканием с виновника компенсации морального вреда. Судья, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск и обязал автовладельца выплатить семье 700 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов
 г. Отрадного Самарской области. Мужчину о возбужденном исполнительном производстве уведомили. Однако с выплатой многотысячной задолженности он не торопился.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что после истечения срока для добровольного исполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного характера. С целью восстановления прав и законных интересов пострадавшей в аварии девочки мужчине было вручено повторное требование, он также был уведомлен, что дальнейшее уклонение от своих обязательств может обернуться административной ответственностью.

В результате судебному приставу удалось добиться от мужчины погашения задолженности в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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