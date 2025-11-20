В Отрадном ночью горел автосервис

110

Сообщение о возгорании в Отрадном на улице Железнодорожной, 56 поступило в 2:11 в четверг, 20 ноября. На место немедленно выехали дежурные бригады.



По прибытии оказалось, что открытым пламенем полыхает автосервис. Огонь распространился на 400 "квадратов".



Ликвидировать возгорание удалось только спустя пять часов – в 7:21. В тушении приняли участие 42 человека и 11 спецмашин.



Обошлось без пострадавших. Причину ЧП установят дознаватели.



Всего за прошедшие сутки в регионе справились с тремя пожарами: в Самаре горели поддоны с поролоном, в Волжском районе вспыхнули сараи, в Борском – частный дом, пшет Сова.