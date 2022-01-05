В Отрадном автомобилистка попала в кювет

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4 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП в которых пострадали 7 человек.

В г. Отрадный в 00 часов 55 минут 4 января водитель - женщина 1990 г.р., управляя автомашиной "Kia Sportage", дв игаясь по ул. Озерная, неправильно выбрала скоростной режим, а также дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершила съезд в левый кювет. В результате ДТП водитель автомобиля с телесными повреждениями госпитализирована, пассажирке автомобиля 1996г.р. назначено амбулаторное лечение.