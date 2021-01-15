В Омске пациент с коронавирусом покончил жизнь самоубийством в больнице

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Пациент с коронавирусом покончил жизнь самоубийством в городской больнице №11 в Омске. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Минздраве Омской области.

"Вчера мужчина с коронавирусом покончил жизнь самоубийством в городской больнице №11", - сказали в пресс-службе.

Это больница весной 2020 года была перепрофилирована под лечение коронавирусных больных.

В Минздраве отметили, что самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны с нарушениями работы головного мозга. "Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру. Данное происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и правоохранительными органами", - отметили в министерстве.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 247 человек, общее число заразившихся с начала пандемии составило 33 862 человека. Из них 21 159 пациентов выздоровели, 986 умерли.

Фото: yandex.kz