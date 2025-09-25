В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист

93

24 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Октябрьском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двухколёсного транспортного средства. В 15:05 51-летний водитель автомобиля Opel, осуществляя движение по Московскому шоссе, со стороны улицы Революционная в направлении проспекта Масленикова, в нарушении п. 8.4 ПДД РФ, при перестроении не уступил дорогу мотоциклу BMW, под управлением 40-летнего водителя, который двигался по Московскому шоссе в попутном направлении. Пострадавший водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован.