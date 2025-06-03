В Октябрьском районе Самары без воды остались 43 МКД, 11 частных жилых домов, 2 детских сада и школа

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В 14:15, 3 июня, в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм. по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, ул. Дыбенко, 9.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 43 многоквартирных, 11 частных жилых домов (12 496 человек, из них 2 120 детей), 3 социально-значимых объектов (2 детских сада, школа).

Для обеспечения населения питьевой водой был выставлен 1 бойлер объемом 4 кубических метра. (ул. Артемовская, 24А)

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 20:00 3 июня.

Фото: ГУ МЧС СО