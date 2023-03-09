В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадала пассажирка авто

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8 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 17:55 час. в Октябрьском районе г. Самара. 36-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Hyundai Solaris», двигался по ул. Скляренко в направлении пр-та Масленникова. В пути следования, напротив д. 13 на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «Lada Granta» под управлением 52-летнего водителя, и допустил столкновение с ним. С места происшествия госпитализирована 64-летняя женщина-пассажир автомобиля «Hyundai Solaris».