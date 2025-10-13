В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки

125

В 15:38 в пожарно-спасательный отряд № 37 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в городе Октябрьск на улице Ульяновской.

Оперативно на место вызова выехали пожарные расчеты из 106 и 173 Частей 37 Отряда.

По прибытии на место установлено, что площадь горения составляет 50 квадратных метров.

На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

В 15:53 была объявлена локализация пожара, а в 16:12 зафиксирована ликвидация открытого горения. Огнеборцы продолжают работать на месте пожара.

Пострадавших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"