В один день водители наехали на пешеходов в Сызрани и в Самаре

26 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

В Железнодорожном районе Самары полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 19:20 час. 36-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, двигался по ул. Пензенская со стороны ул. Урицкого в направлении ул. Владимирская. В пути следования возле дома № 35 совершил наезд на 35-летнего мужчину. С места ДТП пешеход госпитализирован.

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 12:00 час. 77-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux, двигался по ул. Комарова со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Образцовская. В пути следования возле дома № 1 совершил наезд на 48-летнюю женщину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.