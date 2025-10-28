В один день пешеходов сбили в Самаре и Отрадном

115

27 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

В Советском районе Самары в 17:45 час. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигалась по ул. Блюхера со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Карбышева. В пути следования возле дома №144 совершила наезд на 44-летнюю женщину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

В Отрадном полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 19:40 час. 35-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, двигался по ул. Пионерская со стороны ул. Победы в направлении ул. Отрадная. В пути следования возле дома №6 совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пешеход с места ДТП госпитализирован.