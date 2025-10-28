Я нашел ошибку
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
В один день пешеходов сбили в Самаре и Отрадном

28 октября 2025 10:28
115
В один день пешеходов сбили в Самаре и Отрадном

27 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. 

В Советском районе Самары в 17:45 час. 41-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигалась по ул. Блюхера со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Карбышева. В пути следования возле дома №144 совершила наезд на 44-летнюю женщину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

В Отрадном полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 19:40 час. 35-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, двигался по ул. Пионерская со стороны ул. Победы в направлении ул. Отрадная. В пути следования возле дома №6 совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пешеход с места ДТП госпитализирован.

В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
383
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
401
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
370
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
1129
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
706
