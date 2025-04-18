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В Новокуйбышевске мужчина украл велосипед из подъезда дома

18 апреля 2025 15:16
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Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли из тайника злоумышленника и вернули владельцу.

В Новокуйбышевске в городской отдел полиции за помощью обратился мужчина 1970 года рождения, проживающий в одном из домов на ул. Свердлова. Заявитель рассказал полицейским, что обнаружил пропажу велосипеда STELS FOCS стоимостью 26 000 рублей, который хранился в подъезде дома.

При осмотре места происшествия и прилегающей к нему территории, сотрудники уголовного розыска установили наличие камер видеонаблюдения, расположенных на домофоне дома, откуда был похищен велосипед. На записи зафиксировано: мужчина заходит в подъезд и через несколько минут выходит, заворачивает за угол дома, садится на велосипед и уезжает. По характерной внешности и походке злоумышленника, оперуполномоченные узнали в нем ранее неоднократно судимого за кражи, грабеж, мошенничества и уклонение от отбывания ограничения свободы местного жителя 1988 года рождения. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признался в краже. Мужчина рассказал, что прогуливаясь по городу, он зашел в подъезд чужого дома за местным жителем, прошел по этажам, увидел велосипед необорудованный страховочным тросом, похитил его и планировал реализовать скупщикам за вознаграждение. Чтобы не попасться с похищенным имуществом на камеры видеонаблюдения, он спустил велосипед через окно первого этажа, спокойно вышел из подъезда и уехал.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли из тайника злоумышленника и вернули владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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