В Новокуйбышевске водитель сбил девушку, которая шла на зеленый свет

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30 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в г. Новокуйбышевске в 11:25, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Camry», двигаясь на зеленый сигнал светофора по ул. Горького со стороны ул. Белинского у дома № 19 допустил наезд на девушку-пешехода 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения ТС по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.