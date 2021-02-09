В Новокуйбышевске стаи бродячих собак оккупировали территории школ и детских садов

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Мэрия города прокомментировала ситуацию.

В Новокуйбышевске по-прежнему остается злободневной тема со стаями бродячих собак. На этот раз бездомных животных горожане заметили на улице Ворошилова. Рядом находятся четыре детских учреждения: "Родничок", РЦ "Светлячок", школа №9 и гимназия №1.

Неравнодушные жители обратились с вопросом о том, как решить данную проблему в городе, к главе Новокуйбышевска. Прикрепив все словами, что дети боятся ходить мимо стай бродячих животных. И стерилизация вовсе не избавляет людей от страха перед агрессивными животными.

Ранее к нам в редакцию, с подобным вопросом уже обращались новокуйбышевцы, которые встречают агрессивных собак в своих дворах, на территориях школ и детских садов. Мы передавали информацию властям города и просили их помочь разобраться с данным вопросом.

Сергей Марков, мэр города Новокуйбышевск ответил на наше сообщение. В связи с федеральным законом об ответственном отношении к животным, который был принят в ГосДуме Рф, запрещается отстрел и жестокое отношение к животным. Все работы, затрагивающие бездомных животных, должны проходить по принципу "ОСВВ" (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежнее место обитания). Все отловленные собаки, которые не будут пристроены к новым хозяевам или не проявят признаков агрессии, выпускаются на волю по истечении 20 дней.

Оставить заявку на отлов агрессивных бродячих животных можно, позвонив в городской колл-центр по номеру 333-00, пишет ПроГород.