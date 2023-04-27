В Новокуйбышевска взыскали с предприятия, на котором погиб газорезчик, компенсацию морального вреда его детям

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Судебные приставы г. Новокуйбышевска взыскали с предприятия, на котором погиб газорезчик, компенсацию морального вреда в пользу его детей.

На одном из предприятий г. Новокуйбышевска в котельном отделении произошел несчастный случай. На работавшего там газорезчика обрушился кожух улитки дымососа. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте.

Семья мужчины обратилась с исковым заявлением в суд. Суд обязал организацию выплатить двоим сыновьям погибшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей каждому. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.

Судебный пристав-исполнитель вынес должнику требование в установленные сроки оплатить задолженность. В связи с тем, что организация в добровольном порядке не желала исполнять решение суда, в отношении нее вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 35 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеют расчетные счета в банках. Сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства. В результате задолженность перед детьми погибшего полностью погашена.