В Нефтегорском районе разыскивают машину и водителя, скрывшегося с места ДТП

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В Нефтегорском районе сотрудники полиции разыскивают транспортное средство и водителя, скрывшегося с места ДТП. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что в 20:30 час. на 73,65 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал», из-под грузового транспортного средства, движущегося со стороны г. Самара в направлении г. Бузулук, произошло отбрасывание железного предмета, который отлетел в лобовое стекло, движущегося во встречном направлении, автомобиля «DATSUN», зарегистрированного в Оренбургской области. Пассажир легкового автомобиля 2003 года рождения с травмами лица госпитализирован в лечебное учреждение.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону 8(8467)021985.