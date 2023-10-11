В Нефтегорском районе произошло ДТП с трактором, водитель не имел прав управления им

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Еще одно ДТП 10 октября произошло в Нефтегорском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 18-30 час., водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta двигался по 11,6 км автодороги Подъем-Михайловка - Богдановка – Алексеевка. В пути следования не выбрал необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, и допустил столкновение с трактором Т-150К, под управлением водителя 1966 года рождения. С места ДТП госпитализирован водитель Lada Granta. В ходе административного разбирательства выявлено, что 57-летний мужчина не имеет права управления трактором.