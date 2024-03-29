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В Нефтегорском районе горел сарай

29 марта 2024 11:29
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В Нефтегорском районе горел сарай

Утром 29 марта в 7 часов 57 минут на пульт связи поступило сообщение о том, что на улице Оренбургской в селе Утевка горит сарай. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно – спасательной части № 105 пожарно – спасательного отряда № 36 в количестве трех человек личного состава и одной единицы техники. По прибытии было установлено, что горит сарай общей площадью 15 квадратных метров. В 8 часов 5 минут была объявлена локализация пожара, в 8 часов 15 минут - его ликвидация. На тушение пожара был подан один ствол «Б». Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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