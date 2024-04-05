В Нефтегорске горела квартира. К сожалению, есть погибшие

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5 апреля в 3 часа 50 минут на пульт связи поступило сообщение о том, что на улице Молодежной в городе Нефтегорск горит квартира. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно – спасательных частей. По прибытии на место было установлено, что горит квартира на втором этаже. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На тушение пожара были поданы четыре ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы. Эвакуированы 15 человек, из них 2 детей. К сожалению, при пожаре погибли 2 человека. 2 человека пострадали, они были госпитализированы в Нефтегорскую районную больницу. В 4 часа 49 минут была объявлена локализация пожара, в 5 часов 15 минут – ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие 19 человека личного состава и 6 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"