В Москву на лечение эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

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В медицинские учреждения Москвы эвакуируют 15 человек, в том числе 13 детей, пострадавших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 сентября.

«Планируется эвакуация, сейчас пока на утро мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них — взрослые, остальные — дети», — рассказал он журналистам.

Мурашко также сообщил, что трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам главы Минздрава, борт МЧС с бригадой сопровождения уже готов и находится на взлетно-посадочной полосе.

Накануне в ижевской школе № 88 произошла стрельба. Бывший ученик зашел в учебное заведение и открыл стрельбу по учащимся. Жертвами нападения стали в том числе первоклассники, охранники и педагоги. После нападения стрелявший покончил с собой.

Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 17 человек, из которых 11 — дети, еще 24 пострадали. В настоящее время девять детей находятся в реанимации в Первой республиканской клинической больнице.

С 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим, пишут "Известия".