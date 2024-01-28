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В Москве тушат пожар в Театре сатиры

28 января 2024 15:14
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Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.

Предварительная версия пожара в театре Сатиры в Москве - ремонтные работы в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.

"Предварительной версией пожара в театре Сатиры в центре Москвы может быть проведение ремонтных работ в здании", - сказал собеседник агентства.

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