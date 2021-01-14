В Москве нашли мертвым многократного лучшего учителя России

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В Москве обнаружили мертвым многократного победителя конкурса «Учитель года России», биолога Андрея Квашенко, передают "Известия". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 14 января.

Тело 67-летнего учителя нашли в его квартире на улице Гиляровского 13 января. На момент обнаружения преподаватель был мертв уже около недели.

Квашенко работал в московский гимназии № 1543, а также на малом мехмате МГУ. С 2012 по 2015 год его выбирали лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых».

Фото: 1543.ru/"Известия"