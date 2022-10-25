В Мелитополе совершен теракт у здания местной телекомпании

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Возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе совершен теракт. Об этом 25 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Возле здания нашей областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы. Несмотря на произошедшее, по словам Рогова, телекомпания продолжит свою работу.