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В лесном массиве Борского района продолжают тушить крупный пожар 

21 августа 2021 18:56
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В ликвидации огня помогают авиация и поезда. На месте трудится 101 человек, 42 единицы специальной техники.

В Борском районе Самарской области продолжают тушить крупный пожар. В ликвидации огня помогают авиация и поезда.

Пожар возник около 12:00 рядом с селом Гвардейцы и перекинулся на лесно массив и жилой район. Возле домов спасатели локализовали огонь, в лесу этого пока не удалось сделать. На тушение брошены дополнительные силы.

На месте оперативное совещание провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что сейчас важно определить меры поддержки для погорельцев и приложить максимальные усилия к локализации пожара в лесном массиве, к этому принимаются все необходимые меры:

Чтобы устранить возгорание в Бузулукском бору, туда направили 3 пожарных поезда, привлекли авиацию: вертолёты Ил-76 и Ми-8. На месте трудится 101 человек, 42 единицы специальной техники. Дополнительно направлено 70 пожарных Волжского спасательного центра и 50 специалистов ГУ МЧС, сообщает sova.info.

 

Фото:   sova.info

Теги: Бузулукский бор крупный пожар

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